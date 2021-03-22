Фанатов «Ак Барса» допустят на трибуны в Уфе только после гимна Башкирии

Болельщики «Ак Барса» смогут попасть на трибуны «Уфа Арены» во вторник только по окончании исполнения гимна Башкортостана. Об этом сообщил своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко.

По данным уфимского издания «Горобзор», такое решение принято руководством «Салавата Юлаева» в ответ на инцидент с фанатами «Ак Барса», которые устроили скандирование в поддержку команды во время проигрывания на арене гимна Башкирии.

Фото: ak-bars.ru

В результате случившегося, на казанский клуб был наложен штраф за нарушение технического регламента КХЛ.

«Ак Барс» уже принес извинения за инцидент, но в клубе отказались признавать ситуацию спланированной акцией болельщиков.