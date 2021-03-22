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Фанатов «Ак Барса» допустят на трибуны в Уфе только после гимна Башкирии

20:15, 22.03.2021 2
Фанатов «Ак Барса» допустят на трибуны в Уфе только после гимна Башкирии
Фото: ak-bars.ru

Болельщики «Ак Барса» смогут попасть на трибуны «Уфа Арены» во вторник только по окончании исполнения гимна Башкортостана. Об этом сообщил своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко.

По данным уфимского издания «Горобзор», такое решение принято руководством «Салавата Юлаева» в ответ на инцидент с фанатами «Ак Барса», которые устроили скандирование в поддержку команды во время проигрывания на арене гимна Башкирии.

Фото: ak-bars.ru

В результате случившегося, на казанский клуб был наложен штраф за нарушение технического регламента КХЛ.

«Ак Барс» уже принес извинения за инцидент, но в клубе отказались признавать ситуацию спланированной акцией болельщиков.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    Ну тогда Татары Уфы будут петь в гимне Башкирии вместо слов Башкортостан слово Татарстан.
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  • Анонимно 22 мар
    Это незаконно не пускать зрителей с купленными билетами. ХК Ак Барсу нужно подать иск на действия ХК СЮ, тогда сумма штрафа для СЮ составит гораздо больше 100 тыс.руб и во вторых это нарушение Законодательства РФ-можно обратится в прокуратуру, в третьих это дискриминация по территориальному признаку-что является уже политическим нарушением в отношениях между двумя Республиками! Башкирские власти не должны вытворять то что им вздумается!
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