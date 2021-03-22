Главное о коронавирусе на 22 марта: министр Туниса привился российской вакциной, в Токио отменили режим ЧС

Деловые авиаперевозки пользовались повышенным спросом во время пандемии

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 113 215 человек. За сутки прирост составил 1 346 человек. Второй компонент препарата получили 75 364 человека.

В Набережных Челнах продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. «В городе провакцинированы первым компонентом порядка 17 тысяч человек, вторым компонентом 11 545 человек. Работа по формированию листов ожидания и вакцинации продолжается. Также продолжается работа по выходу на предприятия для разъяснительной работы с населением», — сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Фото: Максим Платонов

Врачи борются с постковидным синдромом

Сегодня в России выявили 9 284 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число выявленных заболевших в России составило 4 466 153 человека, сообщает федеральный оперштаб. Полностью выздоровели 4 077 185 человек, из них 7 790 человек за последние сутки.



Зафиксирован 361 летальный исход. Всего пандемия унесла жизни 95 391 россиянина.

Защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются примерно у 20% переболевших им людей, заявил директор центра им. Гамалеи, разработавшего первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», Александр Гинцбург.

Кабинеты восстановительного лечения для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, создадут в Ульяновской области, сообщил министр здравоохранения региона Виктор Мишарин.

Фото: Ринат Назметдинов

Распространение коронавируса в России продолжает замедляться — на этой неделе в стране выявили на 2,3% меньше заразившихся, чем на прошлой, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Власти Камчатки за прошедшую неделю сократили 135 коек, развернутых ранее для лечения коронавируса. Решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации.

Началась вакцинация иностранных курсантов от коронавируса в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Амурской области.

Военнослужащие Центрального военного округа, участвовашие в окружном этапе соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш», установили баннер с надписью «Спасибо врачам» на вершине горы Западного Саяна в Красноярском крае.

Фото: пресс-служба ЦВО

Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма, сообщил главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.

Правительство Чехии намерено продлить режим ЧС



В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 123 215 294 человека, 2 715 456 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 818 567). На второй строчке — Бразилия (11 998 233), на третьей — Индия (11 646 081), на четвертой — Россия (4 407 031, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Великобритания занимает пятое место (4 310 195).



Больше всего смертей зафиксировано в США (542 359). За ними следуют Бразилия (294 042), Мексика (198 036), Индия (159 967) и Великобритания (126 393).



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти страны подверглись нападкам, после того как одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что недовольных не волновала эффективность препарата и мнение специалистов.

Фото facebook.com/szijjarto.peter.official

Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии.

Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, считают, что происхождение коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае.

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.