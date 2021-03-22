Главное о коронавирусе на 22 марта: министр Туниса привился российской вакциной, в Токио отменили режим ЧС
Деловые авиаперевозки пользовались повышенным спросом во время пандемии
- В Татарстане вакцину от коронавируса получили 113 215 человек. За сутки прирост составил 1 346 человек. Второй компонент препарата получили 75 364 человека.
- В Набережных Челнах продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. «В городе провакцинированы первым компонентом порядка 17 тысяч человек, вторым компонентом 11 545 человек. Работа по формированию листов ожидания и вакцинации продолжается. Также продолжается работа по выходу на предприятия для разъяснительной работы с населением», — сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.
Врачи борются с постковидным синдромом
Сегодня в России выявили 9 284 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число выявленных заболевших в России составило 4 466 153 человека, сообщает федеральный оперштаб. Полностью выздоровели 4 077 185 человек, из них 7 790 человек за последние сутки.
Зафиксирован 361 летальный исход. Всего пандемия унесла жизни 95 391 россиянина.
- Защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются примерно у 20% переболевших им людей, заявил директор центра им. Гамалеи, разработавшего первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», Александр Гинцбург.
- Кабинеты восстановительного лечения для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, создадут в Ульяновской области, сообщил министр здравоохранения региона Виктор Мишарин.
- Распространение коронавируса в России продолжает замедляться — на этой неделе в стране выявили на 2,3% меньше заразившихся, чем на прошлой, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
- Власти Камчатки за прошедшую неделю сократили 135 коек, развернутых ранее для лечения коронавируса. Решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации.
- Началась вакцинация иностранных курсантов от коронавируса в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Амурской области.
- Военнослужащие Центрального военного округа, участвовашие в окружном этапе соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш», установили баннер с надписью «Спасибо врачам» на вершине горы Западного Саяна в Красноярском крае.
- Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма, сообщил главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.
Правительство Чехии намерено продлить режим ЧС
В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 123 215 294 человека, 2 715 456 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 818 567). На второй строчке — Бразилия (11 998 233), на третьей — Индия (11 646 081), на четвертой — Россия (4 407 031, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Великобритания занимает пятое место (4 310 195).
Больше всего смертей зафиксировано в США (542 359). За ними следуют Бразилия (294 042), Мексика (198 036), Индия (159 967) и Великобритания (126 393).
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти страны подверглись нападкам, после того как одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что недовольных не волновала эффективность препарата и мнение специалистов.
- Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии.
- Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в Великобританию и, вероятно, будет их отклонять, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препаратов в страны блока.
- Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, считают, что происхождение коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае.
- Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
- Россия и Китай смогут совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.
- Управление гражданской авиации Пакистана ввело полный запрет на въезд в страну гражданам 12 государств из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом на их территории.
- Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса прекратил свое действие с 00.00 22 марта (18.00 мск 21 марта) в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Таким образом, на территории Японии этот вид ограничительных мер больше не применяется.
- Правительство Чехии в связи с эпидемией коронавируса намерено продлить до 11 апреля действующий в республике с 5 октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого установлен до 28 марта.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/206900-glavnoe-o-koronaviruse-na-22-marta-v-tokio-otmenili-rezhim-chs - вот и приехали