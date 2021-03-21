В Татарстане вакцину от коронавируса получили 113 215 человек
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 113 215 человек. За сутки прирост составил 1346 человек.
Второй компонент препарата получили 75 364 человек.
Записаться на получение прививки можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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