Гинцбург заявил, что у 20% переболевших коронавирусом антитела не вырабатываются

Защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются примерно у 20% переболевших им людей, заявил директор центра им. Гамалеи, разработавшего первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» Александр Гинцбург.

Эксперт порекомендовал таким лицам пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы в организме сформировалось необходимое количество антител, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Гинцбург заявил, что гражданам, переболевшим COVID-19, следует проверить уровень антител.



Татьяна Демина