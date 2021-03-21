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Гинцбург заявил, что у 20% переболевших коронавирусом антитела не вырабатываются

15:53, 21.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург заявил, что у 20% переболевших коронавирусом антитела не вырабатываются
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются примерно у 20% переболевших им людей, заявил директор центра им. Гамалеи, разработавшего первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» Александр Гинцбург.

Эксперт порекомендовал таким лицам пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы в организме сформировалось необходимое количество антител, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Гинцбург заявил, что гражданам, переболевшим COVID-19, следует проверить уровень антител.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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