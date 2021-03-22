В ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае

Фото: Максим Платонов

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, считают, что происхождение коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.



Такую версию выдвинул британский зоолог Питер Дашак. По его словам, на рынке в Ухане продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей и передать его человеку.

«Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса», — сказал Дашак.

ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Его изначальными носителями были летучие мыши, к людям он перешел через гималайских цивет.

В феврале на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане глава группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил, что передача от животного к человеку через промежуточное звено — наиболее вероятная гипотеза происхождения коронавируса.

Также Дашак предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые затем попали на ферму животных.