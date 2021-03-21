Глава МИД Венгрии сообщил о нападках на страну из-за закупки «Спутника V»

Фото: Максим Платонов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти страны подверглись нападкам, после того как одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что недовольных не волновала эффективность препарата и мнение специалистов.

«Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин», — цитирует RT Сийярто.

Глава МИД Венгрии обратил внимание, что перед закупкой «Спутник V» эксперты изучили документацию к препарату и побывали на его производстве, а также обсудили все вопросы с российским регулятором.



Фото: Максим Платонов

Напомним, в январе стало известно, что Венгрия закупит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тогда Сийярто сообщил о трехэтапном приобретении препарата. В первый месяц в страну должны были направить 300 тысяч доз, во второй месяц — полмиллиона, в третий месяц — 200 тысяч доз.





Татьяна Демина