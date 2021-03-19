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Бутусов из альметьевской команды КВН «Сборная «Татнефти» стал резидентом Comedy Club

13:33, 19.03.2021
Бутусов из альметьевской команды КВН «Сборная «Татнефти» стал резидентом Comedy Club
Фото: instagram.com/kostyabutusov

Константин Бутусов из альметьевской команды КВН «Сборная «Татнефти» стал новым резидентом шоу Comedy Club на ТНТ. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram.

Выпуск с его участием покажут сегодня в 21.00 на канале ТНТ.

Напомним, что «Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана получила 12 баллов по итогам игры. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
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