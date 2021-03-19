Бутусов из альметьевской команды КВН «Сборная «Татнефти» стал резидентом Comedy Club

Константин Бутусов из альметьевской команды КВН «Сборная «Татнефти» стал новым резидентом шоу Comedy Club на ТНТ. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram.

Выпуск с его участием покажут сегодня в 21.00 на канале ТНТ.

Напомним, что «Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана получила 12 баллов по итогам игры. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина