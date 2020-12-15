«Сборная Татнефти» стала чемпионом высшей лиги КВН
«Сборная Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана заняла 12 баллов по итогам игры.
Игра проходила сегодня, 15 декабря, в Москве. «Сборная Татнефти» поделила первое место с командой из Армавира «Русская дорога». Она также набрала 12 баллов.
Команда «Полуостров» из Симферополя получила 11,3 баллов, сборная Мурманска — 11 баллов и команда «Михаил Дудиков» из Ставрополя — 10,7 очков.
Предыдущая игра проходила в начале ноября.
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