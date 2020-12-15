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«Сборная Татнефти» стала чемпионом высшей лиги КВН

23:46, 15.12.2020
«Сборная Татнефти» стала чемпионом высшей лиги КВН
Фото: kvn.ru

«Сборная Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана заняла 12 баллов по итогам игры.

Игра проходила сегодня, 15 декабря, в Москве. «Сборная Татнефти» поделила первое место с командой из Армавира «Русская дорога». Она также набрала 12 баллов.

Фото: kvn.ru

Команда «Полуостров» из Симферополя получила 11,3 баллов, сборная Мурманска — 11 баллов и команда «Михаил Дудиков» из Ставрополя — 10,7 очков.

Предыдущая игра проходила в начале ноября.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
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