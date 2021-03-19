Более 2,5 тыс. дорожных знаков установят на дорогах Татарстана

Фото: пресс-служба Минтранса РТ

В Татарстане в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году установят более 2,5 тыс. дорожных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Всего будет установлено 2 560 дорожных знаков. Кроме того, будут обустроены более 30 тыс. кв. м тротуаров, размещены 63 пешеходных перехода, установлены 7 303 погонных метра стационарного электрического освещения.

В прошлом году в Казани заменили 1 953 и поправили 5 872 дорожных знака. А 8 861 дорожный знак очистили от несанкционированной рекламы.



Кроме того, в России появился новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года.

