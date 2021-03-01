Новый дорожный знак появился в России

В России появился новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня, 1 марта 2021 года.

Новый знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно. Старый устанавливали вместе с другими знаками или со светофорами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Знак фотовидеофиксации будет обозначать места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Его будут устанавливать на трассах вне поселений на расстоянии 150—300 м от начала снимаемого участка и на въезде в населенный пункт.

С января в Казани на перекрестке улиц Тихомирнова — Роща Фрунзе — Туфана Миннуллина при движении со стороны улицы Роща Фрунзе начали фиксировать на камеру нарушения «левых поворотов».

В прошлом году ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов — это на 19,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего штрафы с камер «прилетают» за превышение скорости — в совокупности с постановлениями, которые вынесли инспекторы, автомобилисты в России получили 124 млн штрафов. Вторая по «популярности» категория — нарушение требований дорожных знаков и разметки, за это за год выписали 13,6 млн штрафов.