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В Казани заменили почти 2 тысячи дорожных знаков в прошлом году

18:58, 13.01.2021
В Казани заменили почти 2 тысячи дорожных знаков в прошлом году
Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в Казани заменили 1 953 и поправили 5 872 дорожных знака. А 8 861 дорожный знак очистили от несанкционированной рекламы.

Сотрудники МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» привели в порядок 503 шкафа дорожного контроля. Также были отремонтированы 223 светофора, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

За период с 1 по 1 января текущего года в столице Татарстана поправили 96 дорожных знаков.

В октябре казанские активисты убрали препятствия возле дорожных знаков.

Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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