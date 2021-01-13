В Казани заменили почти 2 тысячи дорожных знаков в прошлом году

В прошлом году в Казани заменили 1 953 и поправили 5 872 дорожных знака. А 8 861 дорожный знак очистили от несанкционированной рекламы.

Сотрудники МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» привели в порядок 503 шкафа дорожного контроля. Также были отремонтированы 223 светофора, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

За период с 1 по 1 января текущего года в столице Татарстана поправили 96 дорожных знаков.

В октябре казанские активисты убрали препятствия возле дорожных знаков.

Татьяна Леухина