Путин обратил внимание на неоправданный рост тарифов ЖКХ

Фото: Олег Тихонов (архив)

Президент России Владимир Путин заявил о неоправданном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низком качестве обслуживания в этой сфере. Об этом было сказано в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Экономика живет по своим законам, заметил глава государства: «Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру».

Фото: kremlin.ru

В решении этих проблем он надеется на позицию прокуроров, основанную на строгом соблюдении законов, пишет ТАСС.

Также на коллегии Генпрокуратуры РФ Путин поручил надзорному ведомству проконтролировать выплаты медработникам и организацию питания в школах.

В марте казанцы вновь начали жаловаться на большие счета за коммунальные услуги. 2021 год начался с резкого повышения коммунальных платежей, что вызвало недовольство многих татарстанцев своими управляющими компаниями. «Реальное время» уже рассказывало о казанце, который провел собственное расследование: он утверждает, что его УК перекладывает плату за отопление коммерческих площадей на жильцов дома.



Татьяна Леухина