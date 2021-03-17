Путин поручил Генпрокуратуре проверить организацию питания в школах

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре заняться проверкой организации питания в школах и летних лагерях. Он считает, что ведомство должно проводить регулярные проверки.

«Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков. Вы знаете, что у нас были здесь... большие проблемы и трагедии. Проверки здесь должны быть регулярными», — цитирует Путина «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Президент подчеркнул, что нарушения должны устраняться полностью.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести «родительский контроль» в школьных столовых, ранее его внедрили в Казани. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.

Данную меру оценила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова во время посещения столицы РТ в конце января. Она предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру Казани в других учебных заведениях страны.

Ольга Плешкова