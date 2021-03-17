Путин поручил Генпрокуратуре РФ контролировать ситуацию с выплатами медикам

Президент России Владимир Путин поручил прокурорам следить за выделением дополнительных компенсаций и выплат медработникам. Об этом он заявил на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Путин отметил, что необходимо уделить особое внимание здравоохранению. Прокуроры должны не только контролировать реализацию региональных программ, мероприятия профильных национальных проектов, но и следить за другими вопросами.

«Например, соблюдаются ли нормативы оказания медицинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам бесплатные лекарства, услуги, средства реабилитации, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам», — цитирует президента «РИА Новости».

Ране сообщалось, что правительство России увеличит средства, которые выделяются на зарплату медиков в регионах. Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС, увеличится с 15 до 20%. Получить дополнительное финансирование на эти цели теперь смогут все медорганизации, работающие по системе ОМС, а не только те, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Ольга Плешкова