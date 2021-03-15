Синоптики рассказали, когда в Центральной России потеплеет до +18 градусов

Фото: Ринат Назметдинов

Весенняя погода с устойчивой температурой 15—18 градусов тепла может прийти в Центральную Россию через 1—1,5 месяца.



«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ранее в ГУ МЧС РФ по РТ татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий с вечера воскресенья. С 18 часов 14 марта до 18 часов 15 марта на территории Татарстана и Казани местами ожидаются: метель с ухудшением видимости до 500—1000 м, сильный ветер порывами 15—20 м/с, в Казани — до 18 м/с, гололед. Ночью на западе РТ ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы и гололедица.

В целом на этой неделе в Татарстане днем ожидается до +2 градусов.