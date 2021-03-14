Синоптики предупредили о метели с ухудшением видимости, гололеде и снежных заносах в Татарстане

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий с вечера воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

С 18 часов 14 марта до 18 часов 15 марта на территории Татарстана и Казани местами ожидаются: метель с ухудшением видимости до 500-1000 м; сильный ветер порывами 15-20 м/с, в Казани — до 18 м/с, гололёд. Ночью на западе РТ ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



По прогнозу, минимальная температура воздуха ночью составит -5..-10˚, в восточных районах местами до -11..-16˚. Температура воздуха днем +2..-3˚, на востоке -2..-7˚.

В начале следующей недели, 15 и 16 марта, на погоду в Татарстане окажет влияние гребень южного антициклона. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью температуры составят -5—10°C, на юге и востоке республики при прояснениях до -13 градусов. Днем в Татарстане синоптики обещают до -4... +1°C.

