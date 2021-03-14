Синоптики рассказали о погоде в начале недели в Татарстане

Синоптики озвучили прогноз на начало следующей недели в Татарстане. Он опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 15 марта утром ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Местами метель и гололед. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывами до 15-20 м/с. Днем температура воздуха достигнет +2..-3˚, на востоке -2..-7˚.

Во вторник ожидается местами небольшой снег, южный умеренный ветер, местами сильный порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -4..-9˚, при прояснениях до -14˚. Днем потеплеет до +2..-3˚, на крайнем востоке до -6˚.

В среду, 17 марта, погода в Татарстане улучшится. Осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный умеренный. Ночью, утром ожидается до -5..-10˚, при прояснениях до -15˚. Днем прогнозируется до +1..-4˚, на крайнем востоке до -7˚.

Сегодня днем в ГУ МЧС РФ по РТ татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий с вечера воскресенья. С 18 часов 14 марта до 18 часов 15 марта на территории Татарстана и Казани местами ожидаются: метель с ухудшением видимости до 500—1000 м; сильный ветер порывами 15—20 м/с, в Казани — до 18 м/с, гололед. Ночью на западе РТ ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Татьяна Леухина