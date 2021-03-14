Вакцину «Спутник V» получили около 7 млн человек

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи, получили уже около 7 млн человек. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», — сообщил Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live».

Он сообщил, что российский препарат в 100% случаев защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Также Гинцбург сообщал, что в России уже начались отдельные исследования российской вакцины «Спутник V» на онкобольных. В конце января сообщалось, что приблизительно в течение месяца планируется проводить исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах. Специалисты для этого сформируют специальные группы людей с онкологическими заболеваниями, которые будут испытывать препарат.

Маргарита Головатенко