Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сделал прививку от коронавируса

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Руководителю ведомства сделали вакцину «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Это вторая прививка, после первой я чувствовал себя прекрасно и не испытывал совершенно никакого дискомфорта», — отметил Иванов.

Также он рекомендовал всем пройти вакцинацию. Кроме того, Иванов говорит: «Чем быстрее мы пройдем через этап вакцинации, тем быстрее мы сможем снять все возможные ограничения и вернуться к нормальной жизни».

Ранее сообщалось, что в республике 93 594 человека уже прошли вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно пятью способами: через портал госуслуг РФ, портал государственных и муниципальных услуг Татарстана, единый номер 122, обратившись в МФЦ и позвонив по контактным телефонам в поликлинику.



Сергей Иванов привился из госслужащих не первым. Ранее получил прививку министр экологии РТ Александр Шадриков.