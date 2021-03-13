В казанском «Парк Хаусе» открылся пункт вакцинации от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в торговом центре «Парк Хаус» открылся пункт вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщается в официальном аккаунте комплекса в Instagram.

Прививочный пункт находится в галерее гипермаркета «Ашан», недалеко от входа в магазин. Он работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Предварительная запись не требуется.

Желающим сделать прививку необходимо заполнить анкету, пройти медосмотр перед вакцинацией, предоставить паспорт и СНИЛС.

В среду, 10 марта, пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТЦ «ЦУМ». Ранее прививочные кабинеты открыли в «Меге» и «Южном». Таким образом, сейчас в столице Татарстана сделать прививку от коронавируса можно в четырех торговых комплексах.

Также медпункты для вакцинации открылись в ТЦ Нижнекамска: «Сити Молл» и «Ленте». Вопрос о проведении вакцинации в торговых комплексах рассматривают и в Набережных Челнах.



По данным на 13 марта, в Татарстане за сутки провакцинировано от коронавируса 2 123 человека, всего количество привившихся в республике достигло 101 428. Из них вторую дозу получили 41 477 человек.



Татьяна Леухина