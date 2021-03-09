В Нижнекамске откроют пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске в пятницу, 12 марта, откроются пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах «Сити Молл» и «Лента». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В этих пунктах жители города смогут привиться первым компонентом вакцины от COVID-19. Выездные медицинские бригады будут работать с 16.00 до 18.30. При себе нужно иметь паспорт и полис или СНИЛС. Второй компонент вакцины можно получить в поликлинике по месту жительства.

Фото: e-nkama.ru

Сначала всем желающим нужно будет заполнить специальную анкету. Они в обязательном порядке получат консультацию терапевта. Если никаких противопоказаний нет, то нижнекамцу сделают прививку. При наличии временных противопоказаний человека могут поставить в лист ожидания.



В Татарстане первые пункты вакцинации от COVID-19 в ТЦ появились в Казани. 15 февраля вакцинация против коронавируса стартовала в «Меге». На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что еще один пункт вакцинации откроется в ТЦ «Южный». Вопрос о проведении вакцинации в торговых комплексах рассматривают и в Набережных Челнах.

Татьяна Леухина