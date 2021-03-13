В Татарстане вакцину от коронавируса получили более 100 тысяч человек

В Татарстане за сутки провакцинировано от коронавируса 2 123 человека, всего количество привившихся в республике достигло 101 428. Из них вторую дозу получили 41 477 человек. Об этом сообщает республиканский оперштаб.



Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ); Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; единый номер 122; при обращении в МФЦ; при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Юбилейным привившимся стал 45-летний житель города Казани Алексей Иванов — он сделал прививку в Городской поликлинике № 10 г. Казани. Иванов работает электромехаником в Казанском аэропорту. Мужчина утверждает, что прекрасно себя чувствует и не заметил симптомов недомогания.

«Болеть не хочется. Хочется быть здоровым, чтобы семья была здоровой. Как только вся это коронавирусная инфекция началась, сразу ждали, когда будет вакцина, поэтому сомнений никаких не было. Как только она появилось в доступе, сразу пошли и сделали», — рассказал Иванов.

Его супруга сделала прививку первой в семье — еще 5 марта. Пара воспитывает двух детей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Нижнекамске жители могут пригласить медработника на дом, чтобы сделать прививку от COVID-19. Для этого нужно обратиться к участковому врачу, который определит, показана ли вакцинация конкретному больному.

Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщал, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины.

Маргарита Головатенко