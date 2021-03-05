Роспотребнадзор по Татарстану надеется вернуться к вопросу о снятии ограничений по итогам марта

Несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом в Татарстане и имеющиеся снижение количества новых случаев снимать ограничения пока рано. Об этом заявила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина:

«Мы знаем, что ситуация очень зыбкая, она может поменяться в любой момент. Поэтому на сегодня все те мероприятия и все те ограничения, которые действуют и запреты, которые действуют по постановлению кабинета министров Республики Татарстан №208, они должны неукоснительно соблюдаться. И в совокупности с начатой вакцинацией, которая дает свои положительные результаты, мы можем надеяться на то, что в перспективе ситуация будет стабильна и это поможет нам вернуться к вопросу о снятии ряда ограничений по итогам текущего месяца, то есть по итогам марта».

Ранее глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что ведомство приняло решение в период мартовских праздников никакие «коронавирусные» ограничения не снимать и вернуться к этой теме после мартовских праздников.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова вчера сообщила, что власти Татарстана примут решение о снятии ограничений для общепита, основываясь на анализе, который предоставит Роспотребнадзор.