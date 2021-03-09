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В Татарстане за сутки выявили 51 новый случай COVID-19

11:13, 09.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 51 новый случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки выявили 51 новый случай COVID-19. Всего коронавирусом с начала пандемии заразились 18 435 татарстанцев.

Вылечились за последние сутки один человек, всего — 15 029. Умерли от COVID-19, по последним данным, 364 татарстанца.

В России впервые с 3 октября 2020 года за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса — 9 445.

Самые интересные и актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире на 9 марта читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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