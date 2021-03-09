В Татарстане за сутки выявили 51 новый случай COVID-19

В Татарстане за последние сутки выявили 51 новый случай COVID-19. Всего коронавирусом с начала пандемии заразились 18 435 татарстанцев.

Вылечились за последние сутки один человек, всего — 15 029. Умерли от COVID-19, по последним данным, 364 татарстанца.

В России впервые с 3 октября 2020 года за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса — 9 445.

Самые интересные и актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире на 9 марта читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина