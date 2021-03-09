В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки впервые с 3 октября 2020 года выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса — 9 445. Из них 1 034 (10,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 4 342 474 россиянина.

Умерли за последние сутки в России 336 человек. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 89 809 смертей от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Вылечился от коронавируса за последние сутки 9 931 человек, всего — 3 932 177 россиян.

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Татьяна Демина