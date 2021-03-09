Главное о коронавирусе на 9 марта: возмущение создателей «Спутника V», спад рождаемости в Европе

Фото: Максим Платонов

За выходные — девять смертей в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 9 марта в Татарстане зарегистрировано 18 435 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 15 029 человек, в том числе 1 за минувшие сутки. Умерли за весь период 364 человека.



За выходные в Татарстане подтвердились девять смертей от коронавируса. Всего в республике зарегистрированы 364 летальных исхода от COVID-19.

В Казани волонтеры-медики поздравили с Международным женским днем женщин-врачей. Добровольцы посетили хоспис, горбольницу №7, РКБ, поликлинику при РЖД и ДРКБ. Волонтеры подарили сотрудницам учреждений около 50 килограммов апельсинов и более 1,5 тысячи тюльпанов. Подарки получили не только медики, но и их пациентки.

Фото: «Волонтеры-медики» в Татарстане

Создатели «Спутника V» возмущены сравнением с «русской рулеткой»

За последние сутки в России выявили 9 445 новых случаев коронавируса, выздоровел 9 931 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 342 474 человек, а выздоровевших — до 3 932 177 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 336 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 89 809 человек.



Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от COVID-19. Разработанная китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax вакцина Ad5-nCov успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

Создатели российской вакцины «Спутник V» возмутились высказыванием председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая назвала перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии «русской рулеткой». Такое заявление она сделала в эфире австрийского телеканала ORF.

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что измерять титр антител сразу после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 не имеет смысла. По его мнению, количественные показатели не дают представления о степени защиты организма. Раз антитела появились, значит, иммунный ответ сформировался. При снижении количества антител человек все равно остается под защитой.

Фото: lezgigazet.ru

В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса — это стимулирование спроса. Как считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от партии ЛДПР Сергей Калашников, если этого не сделать, предпринимательство «просто погибнет», несмотря на оказанные меры господдержки. Калашников не стал уточнять, как именно предлагается стимулировать спрос.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в России с лету 2021 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что у москвичей сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в столице.

Фото: og.ru

Спад рождаемости в Европе



В мире коронавирусом нового типа на 10.50 (мск) заразились 117 148 365 человек, 2 600 073 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 044 109). На второй строчке — Индия (11 244 786), на третьей — Бразилия (11 051 665), на четвертой — Россия (4 284 408, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 235 989).



Больше всего смертей зафиксировано в США (525 752). За ними следуют Бразилия (266 398), Мексика (190 923), Индия (190 923) и Великобритания (124 801).

В ВОЗ заявили, что последствия пандемии коронавируса в мире сильнее сказались на женщинах, чем на мужчинах. Об этом свидетельствует рост домашнего насилия и снижение возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья.

США обвинили российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса, которые были одобрены в США.

Президент Сирии Башар Асад и его жена заболели коронавирусом. Состояние пары оценивается как стабильное.

Фото: Reuters / russian.rt.com

Австрия приостановила использование и выпуск вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca после смерти 49-летней женщины в районной клинике города Цветль. У еще одной пациентки 35 лет, привитой этим препаратом, развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Пандемия повлияла на спад рождаемости в Европе. К сокращению количества женщин, которые способны стать матерями, добавились социальные и психологические последствия пандемии. Также женщины стали все чаще откладывать рождение ребенка из-за работы и карьеры.

В Германии с 8 марта смягчили ограничения карантинного режима. Разрешено открыть розничные магазины, музеи, галереи, зоопарки. Карантинные ограничения смягчили в связи со снижением уровня заболеваемости.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился в победе над коронавирусом к 2022 году. Однако он уверен, что к следующей весне пандемию все же получится взять под контроль, и после этого уже можно будет постепенно двигаться к прежней жизни.

Фото: 1tv.ge

Чешский журналист Томаш Цинка назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин от COVID-19 в мире. Он раскритиковал политику властей европейских стран, которые не хотят использовать российский препарат по идеологическим причинам.

Ученые Университета Цинхуа в Китае опасаются, что вирусом SARS-CoV-2 могут быть инфицированы и десятки видов животных. Млекопитающие могут стать распространителями инфекции, так как вирус проникает через рецептор ACE2. Только у пяти видов животных не обнаружены рецепторы ACE2: у мармозеток, коал, мышей, обезьян саймири и капуцинов-фавнов.

Министерство здравоохранения Японии сообщило о восьми случаях анафилаксии с 5 марта после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Последние пять случаев приходятся на понедельник, 8 марта.

Ольга Плешкова