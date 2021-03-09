Вяльбе поставила под сомнение победы Норвегии на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что спортсмены из Норвегии пользуются привилегиями, которых нет у лыжников из других стран.

«Безусловно, я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Александр Большунов, тот же (Алексей) Червоткин. Нет, они больше не тренируются, это сто процентов. Есть какие-то другие силы, которые им помогают», — сказала Вяльбе.

Российский функционер также подвергла критике использование терапевтических исключений в сборной Норвегии, которых не могут проверить представители других стран. При этом исключения выдаются в каждой стране отдельно, и Вяльбе призвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) взять их под особый контроль.

«Терапевтические исключения — это очень большой вопрос, и не только у меня. Ладно, пусть они пользуются терапевтическими исключениями, но пускай это будет оглашено для всех, что спортсмен из такой-то команды использует ТИ. А все это хранить за семью печатями… Считаю, что это очень глобальный и очень серьезный вопрос. Этим не должны заниматься какие-то отдельные национальные федерации, этим вообще должно заинтересоваться WADA. Которая в том числе дает все эти терапевтические разрешения. Я реально человек маленький, но считаю, что это очень серьезный показатель», — добавила Вяльбе.

Мужская сборная России по лыжным гонкам. Фото: vk.com/russianskiteam

Напомним, ранее в немецком Оберстдорфе прошел чемпионат мира по лыжным гонкам. Сборная России завоевала на турнире 5 медалей — 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу». Общий медальный зачет с большим отрывом выиграла Норвегия, у которых 18 медалей (9-5-4).

В заключительной гонке на чемпионате мира в марафоне на 50 км лидер российской сборной Большунов занял второе место. При этом он приехал на финиш третьим, но победитель соревнования Йоханнес Клэбо был дисквалифицирован за нарушение правил. Норвежец неправильно обошел Большунова на финишной прямой. После этого у россиянина сломалась палка и он пропустил вперед соотечественника Клэбо Эмиля Иверсена, ставшего в итоге первым по итогам гонки.

Подробнее об итогах чемпионата мира по лыжным гонкам читайте в материале «Реального времени».