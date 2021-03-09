На лыжном чемпионате мира Россия выехала на «горбу» Александра Большунова

У Татарстана лучшим стал прыгун с трамплина

Завершившийся чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, увы, не порадовал татарстанских болельщиков. В итоге больше остальных стартовал прыгун с трамплина Даниил Садреев, который выступал дважды, плюс однажды на трассу выходила спринтерша Христина Мацокина. Подробности в материале «Реального времени».

33 несчастья и один герой Большунов

По итогам Оберстдорф-2021 сложился для российских лыж гораздо хуже предыдущих трех стартов. У нас в активе пять медалей в соотношении 1-3-1, и львиная заслуга в этом Александра Большунова. Кто-то сошлется на потери, по количеству которых этот ЧМ выглядел катастрофичным для нашей сборной. Заболела Татьяна Сорина, травмировалась Наталья Непряева, что сказалось на их подготовке, уже на ЧМ травмы получили Сергей Устюгов и Денис Спицов.

Но разве последние старты для российских лыжников складывались лучше? Перед ЧМ-2017 мы лишились целой группы отстраненных спортсменов, в их числе Белова, Вылегжанина, Легкова, Петухова, Шаповалова, в итоге завоевали два золота и четыре серебра. Было так тяжело собрать эстафетную команду, что пришлось вызывать Алексея Червоткина прямо с чемпионата мира для военнослужащих. Олимпиаду в Пхенчхане вообще провели молодежным составом, лишившись еще и Устюгова и поехав только пятью лыжницами, в итоге три серебра и пять бронзовых медалей. И опять на Червоткина легла нагрузка серебряной эстафеты, на которой он стартовал, едва оправившись от болезни. На ЧМ-2019 выступали без Легкова, Доценко, Ивановой, Чекалевой, завершивших карьеру, и точь в точь повторили олимпийский итог — восемь наград, три серебряные и пять бронзовых.

Сейчас же практически все медали сборной, кроме женской эстафеты, — это заслуга Александра Большунова. Болельщики уже начали привыкать к тому, что российские лыжи сильны, и медали на предыдущих стартах завоевывали и Крюков, и Ларьков, и Ретивых, и Спицов, и Устюгов, а сейчас создалось впечатление, что в Оберстдорф приехали Большунов и остальные. Ну и тот же Червоткин отлично пробежал свой этап в эстафете. И просто страшно становится от мысли, какие бы итоги были у нас, если проблемы со здоровьем коснулись бы и Александра.

Практически все медали сборной, кроме женской эстафеты, — это заслуга Александра Большунова. Фото: vk.com/russianskiteam

Вопросы, вопросы

А финиш Глеба Ретивых в командном спринте — это просто недоразумение, в ходе которого он проиграл финну Йони Мяки. Особенно если посмотреть, как затем конкуренты сожрали Мяки на финише эстафетной гонки. От финна убежали француз, швед, швейцарец, демонстрируя, насколько неконкурентным он может быть в финишном створе, и только Ретивых не то, чтобы не убежал, но даже не сохранил преимущества, которое создал ему по дистанции все тот же Большунов.

Иван Якимушкин тоже войдет в число призеров, заехавших на пьедестал почета на чужом горбу. Навскидку, это и Дмитрий Япаров на домашней Олимпиаде, и фигурист Михаил Коляда в командных соревнованиях Олимпиад-2018, теперь и Якимушкин, напрочь заваливший свой этап, который он принял в 45 секундах от преследователей.

Профессионалы дадут ответ на вопрос — сам ли он виноват либо это проблема лыж, на что ссылался Иван в интервью после финиша. Мы же зададим, с одной стороны, любительский, но, с другой стороны, логичный вопрос: неужели нельзя было подготовить точно такой же комплект лыж, как у Алексея Червоткина, который на своей паре просто летел по трассе?

Феномен Терезы Йохауг

32-летняя Тереза Йохауг на этом чемпионате мира «уничтожала» своих конкуренток, независимо от того под каким флагом они бегали. Практически минута с лишним преимущества на десятке свободным стилем, полминуты выигрыша на скиатлоне в 15 километров и это только опережение второго призера, которым в этот раз была шведка Фрида Карлссон. Наконец, 2,5 минуты преимущества над серебряным призером по итогам тридцатки. Этим можно восхищаться, если не проецировать результаты Йохауг на старты мужчин.

Для понимания: немногочисленные попытки сравнить силу ведущих теннисисток со спортсменами из пятого-шестого мирового десятка приводили к тому, что мужчины «выносили» суперзвезд мирового женского тенниса на раз-два. Лучшие легкоатлетки бегут, прыгают, метают и толкают в лучшем случае на квалификационный разряд мастера спорта по мужчинам. Да что говорить, ЧМ по легкой атлетике 2019 года показал, что победившая на пятерке Хеллен Обири из Кении была бы 34-й, предпоследней среди участников такого же забега среди мужчин. При этом Обири выиграла со временем, ставшим рекордом чемпионатов мира, то есть это был очень быстрый забег. Чемпионка мира на десятке Сифан Хассан из Голландии, к которой есть существенные вопросы по легитимности ее победы, показала время, с которым была бы последней на том же чемпионате мира среди мужчин с отставанием от аутсайдера на минуту. При этом время голландки на чемпионате мира также было очень высоким, достаточно сказать, что Летесенбет Гидей из Эфиопии, ставшая второй, показала личный рекорд. На чемпионате Европы Хассан была бы 26-й из 28.

И только Йохауг уже сейчас готова соревноваться с мужчинами. Ее время на дистанциях Оберстдорфа (совсем не быстрых из-за сложных погодных условий) зачастую было лучше: к примеру, свою десятку Тереза пробежала быстрее лучшего лыжника из квалификации на 1,15 секунды. Полторы минуту она выиграла у сенсационного дебютанта нынешнего сезона Кемпбелла Райта из Новой Зеландии, который совмещает биатлон с лыжами. Так вот 18-летний Райт, занимавший пятое место на турнирах ИБУ, бежал там «в одни ноги» с нашим Каримом Халили и быстрее, чем Йоханнес Бе или Антон Бабиков.

Любопытно, что норвежцы, столь быстрые и выносливые в биатлоне и лыжах, совсем не быстры и выносливы в летних дисциплинах. Последние звезды легкой атлетики Грета Вайтц, Ингрид Кристиансен, Вебьорн Родал. Сейчас же их лучший бегун на 10 километров Мариус Ойре Ведвик закончил бы свой забег, уступив голландке Сифан Хассан. Норвежцы настолько сдали в результатах, что в легкой атлетике на средние дистанции начали выходить те же лыжники. К примеру, Марит Мюрмель, Дидрик Тенсет или та же Тереза Йохауг, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира на лыжероллерах, после чего переместилась на легкоатлетический чемпионат Норвегии, который тоже выиграла в беге на 10 километров. Причем время Йохауг позволило бы ей стартовать на чемпионате Европы, но вот для участия в чемпионате мира — 2019 не хватило 2,5 минуты.

Такие разные дизайнеры

Тереза, помимо занятий спортом, занимается дизайном одежды, совпадая в этом увлечении с нашим спринтером Глебом Ретивых. По поводу чего хочется сказать, что это совсем разные дизайнеры, в чем мы могли убедиться, глядя на командный спринт, когда Большунов тащил Россию к золоту, а в партнерах у него был Ретивых, выглядевший, как рюкзак за спиной. Причем Большунов выдал супергонку второй день подряд, а напарник отдыхал, типа готовясь в гостинице, а затем «релаксировал» прямо на трассе.

Возвращаясь к Йохауг, обнаруживаешь удивительную закономерность, что в последние годы Норвегия делегирует на главные старты одного монстра в юбке — Бенте Мартинсен-Скари, Марит Бьерген, сейчас Йохауг, которая и завоевывает львиную долю наград. И, дождавшись ухода Йохауг из спорта, весь мир вряд ли избавится от гегемонии лыжниц из этой страны, поскольку на первый план выдвинутся либо Ингвильд Остберг, либо заматеревшая к тому времени Хелене Фоссесхольм.

В то же время мужская часть сборной, зачастую под знаменем одного лидера — Вегарда Ульванга, Бьорна Дэли, Петтера Нортуга, сейчас Клэбо, распределяет медали максимально ровно. Еще четыре года назад у них в команде были Дюрхауг, Крог, два года назад Сундбю и упомянутый Тенсет. Да, у них длинная скамейка, но, с другой стороны, не возникает такого недоумения и раздражения, как от гегемонии какой-либо из норвежек.

Отличительной чертой ЧМ-2021 оказалась и коронавирусная угроза, последствий которой не выдержали отдельные спортсмены и целые сборные. Не повезло, в частности, норвежцам, которые лишились своего сильнейшего прыгуна Халвора Гранеруда, дважды стартовавшего (одна медаль в миксте) и вынужденного пропустить два оставшихся старта. И уж совсем не повезло сильной в прошлом, а сейчас достаточно блеклой сборной Италии, которая уехала с ЧМ за пять дней до его финиша. Причем там COVID-19 затронул не спортсменов, а обслуживающий персонал, но уезжать пришлось всем. Любопытно, кстати, что Италия «прямо сейчас» — это какая-то коллекция громких фамилий. Та же Мартина Ди Чента, дочь знаменитого в прошлом лыжника Джорджо и племянница звездной Мануэлы Ди Ченты. Но в целом итальянцы начинают делать ставку на биатлон, и на молодежном чемпионате мира стартовали такие персонажи, как Фабио Пиллер-Коттрер (отец знаменитый лыжник Пьетро Пиллер-Коттрер), а также Давид и Линда Зингерле (дети экс-биатлониста Андреаса Зингерле), и Ребекка Пасслер (дочь бывшего биатлониста Йохана Пасслера).

Почему на ЧМ не было лыжников Татарстана?

Уже 13 марта любители лыж Татарстана смогут проверить свои силы на очередном старте «Казанского лыжного марафона», и следует отметить, что татарстанские лыжники подходят к завершению сезона с хорошими показателями на внутренней арене. Это стало понятно по итогам финальных забегов в столице Республики Коми Сыктывкаре, где лыжники нашей республики заняли весь пьедестал почета. Антон Тимашов, Андрей Ларьков, который стал победителем Континентального Кубка и получил индивидуальную квоту на участие в Кубке мира следующего года, а также Сергей Ардашев. Алия Иксанова, вернувшаяся в спорт, победила в общем зачете Кубка России, который Татарстан завоевал с огромным отрывом от команд Коми и Тюменской области.

Алия Иксанова, вернувшаяся в спорт, победила в общем зачете Кубка России. Фото: minsport.tatarstan.ru

Но это радость локальная, а за год до Олимпиады остаются вопросы глобальные. Лучшим из Татарстана на ЧМ стал прыгун с трамплина Данил Садреев, а не лыжники, уже приучившие нас к своим медалям, а сейчас, по сути, даже не стартовавшие. В этом году они с интересом наблюдали за премьерным показом фильма «Белый снег», повествующего о жизни Елены Вяльбе, а в следующем планируют с таким же интересом смотреть за Олимпиадой в Пекине? Пока все к этому идет. К примеру, упомянутый Ардашев был в числе запасных на чемпионате мира, где в итоге не участвовал, поскольку предполагался только в состав спринтерских забегов. Не стартовала двукратный призер в эстафетах на Олимпиаде и чемпионате мира Анна Нечаевская. Хотя, если вспоминать нынешнюю эстафету, то Наталья Непряева, прямо скажем, выглядела неважно на заключительном этапе и финишировала второй только благодаря заделу, созданному подругами по команде. Сзади на нее накатывали американка Диггинс и 42-летняя финка Ропонен, причем последняя выглядела гораздо живее. Будь дистанция длиннее, Непряеву «сожрали» бы, как это сделала на финише командного спринта швейцарка Фендрих. Тридцатку Непряева не бежала, поскольку выяснилось, что она заболела. Так неужели Нечаевская была совсем «никакая», что нельзя было доверить последний этап, чтобы она смогла сохранить отрыв, который с трудом удержала Непряева?

Хватит почивать на лаврах

И уж совсем инородным звеном в составе четверки выглядел Якимушкин, о чем мы вынуждены повториться. И если это проблема лыж, то почему Якимушкину не дали реабилитироваться на полтиннике, завершавшем программу ЧМ? Андрей Ларьков, серебряный призер двух чемпионатов мира и Олимпиады 2018, ни разу не подводил, более того, на ЧМ-2019 создал минутный задел для партнеров, примерно такой же, как сейчас Червоткин. Неужели он не мог бы помочь Большунову на классическом полтиннике, чего в итоге не смогли сделать остальные россияне?

Во время чемпионата мира разгорелась дискуссия на тему — насколько была права Елена Вяльбе, критикующая одного из тренеров сборной Маркуса Крамера за недостаточную готовность учеников его группы. За немца даже публично вступился Александр Легков, в недавнем прошлом работавший у Крамера. Мы же привели пример с Еленой Валерьевной, поскольку критика была озвучена не для выноса сора из избы, кого бы это ни касалось — Крамера, Юрия Бородавко, Олега Перевозчикова, Юрия Сорина. Тот же Перевозчиков был самокритичен, сказав, что он недоволен 11-м и 12-м местами своих подопечных Якимушкина и Андрея Мельниченко. Хорошо, что в лыжах недовольны этим, хорошо, что Крамер получил «волшебный пендель», и есть вероятность, что такого же удостоятся и другие. Слишком благостным складывалось впечатление от сезона, когда у нас не было конкурентов, поскольку Норвегия перестраховалась из-за проблем с коронавирусом и не стартовала. Побеждая всех остальных, мы расслабились, и, когда вернулась Норвегия, показали худший результат за последние пять лет.