Большунов стал третьим в марафоне на ЧМ-2021 по лыжным гонкам
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим на марафонской дистанции в 50 км на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам.
На финишной прямой россиянин в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клэбо сломал палку и пропустил вперед двух представителей Норвегии. Российская сторона сразу после гонки подала протест на действия соперника на финише.
Первым на дистанции стал Клэбо, вторым приехал его соотечественник Эмиль Иверсен.
Напомним, ранее мужская сборная России стала второй в эстафете на ЧМ-2021.
50 км, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2:10.52,2
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — 1,4
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 8,9
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 9,3...Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым