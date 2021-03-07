Большунов стал третьим в марафоне на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим на марафонской дистанции в 50 км на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам.

На финишной прямой россиянин в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клэбо сломал палку и пропустил вперед двух представителей Норвегии. Российская сторона сразу после гонки подала протест на действия соперника на финише.

Фото: скриншот

Первым на дистанции стал Клэбо, вторым приехал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Напомним, ранее мужская сборная России стала второй в эстафете на ЧМ-2021.

50 км, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2:10.52,2

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 0,7

3. Александр Большунов (Россия) — 1,4



4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 8,9

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 9,3...