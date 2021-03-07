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Победителя марафона Клэбо дисквалифицировали, Большунов получил серебро

18:19, 07.03.2021
Победителя марафона Клэбо дисквалифицировали, Большунов получил серебро
Фото: eurosport.ru

Победитель марафонской гонки по лыжным гонкам на чемпионате мира-2021 Йоханнес Клэбо дисквалифицирован судейским комитетом турнира и лишен золотой медали на дистанции 50 км.

По решению судей, норвежец нарушил правила на финишном отрезке в борьбе с россиянином Александром Большуновым. Из-за нарушения со стороны Клэбо российский лыжник сломал палку и в итоге пропустил вперед еще и представителя Норвегии Эмиля Иверсена.

Таким образом, Большунову присудили серебряную медаль гонки, Иверсен стал новым победителем марафона.

Фото: скриншот

Напомним, изначально Большунов занял третье место по итогам марафонской гонки на ЧМ-2021 по лыжным гонкам.

Спорт
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