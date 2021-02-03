В Казани рассмотрели мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Казани представили мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы. В мероприятии, которое проходило в Доме правительства РТ, принял участие президент республики Рустам Минниханов.

Южная часть Старо-Татарской слободы — одна из достопримечательностей центра Казани, которая обладает большим туристическим потенциалом. Исторически в этом месте располагался мощный промышленный узел и культурный центр столицы республики.

Фото: tatarstan.ru

Преподаватель МАРХИ, генеральный директор архитектурного бюро «Рождественка», руководитель «РЕ-Школы» Наринэ Тютчева представили предложения по поддержанию и восстановлению исторической среды, а также актуализации объектов культурного наследия.

Специалисты предложили скоординировать природный ландшафт территории с концепцией развития природного каркаса города, развивать пешеходные связи, а также наполнить территорию востребованными для горожан функциями.



Рустам Минниханов отметил, что развитие Старо-Татарской слободы позволит сформировать комфортное пространство для горожан и значительно увеличить турпоток. Также он обратил внимание на необходимость сохранения ценных исторических объектов, которые там расположены, передает пресс-служба президента РТ.

Мастер-план по развитию Старо-Татарской слободы представили в мэрии Казани в декабре прошлого года.

Татьяна Леухина