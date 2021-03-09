Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан с бриллиантами, — видео
Аргентина выдала России преступника, который в 2018 году украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро» — сказал Иванов.
Эдгар Алехандро Валеро доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.
Напомним, что преступление было совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Похищенные драгоценности принадлежали ООО Seven Diamonds.
Вахитовский райсуд Казани санкционировал заочный арест 40-летнего уроженца Колумбии Валеро Эдгара Алехандро. Расследовали уголовное дело полицейские Казани, они считали, что у похитивших бриллианты в Казани иностранцев могли быть сообщники из местных.
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