Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан с бриллиантами, — видео

Фото: Генпрокуратура РФ

Аргентина выдала России преступника, который в 2018 году украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро» — сказал Иванов.

Эдгар Алехандро Валеро доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.

Фото: Генпрокуратура РФ

Напомним, что преступление было совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Похищенные драгоценности принадлежали ООО Seven Diamonds.



Вахитовский райсуд Казани санкционировал заочный арест 40-летнего уроженца Колумбии Валеро Эдгара Алехандро. Расследовали уголовное дело полицейские Казани, они считали, что у похитивших бриллианты в Казани иностранцев могли быть сообщники из местных.



Ольга Плешкова