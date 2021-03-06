Роспотребнадзор РТ выявил «ковидные» нарушения на 168 объектах в феврале

Специалисты Роспотребнадзора Татарстана в феврале проверили 2 283 объекта и выявили нарушения в 168 из них. Об этом сообщили в субботу в Доме Правительства РТ на совещании, которое Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Больше всего нарушений выявили в медицинских организациях, предприятиях торговли и объектах общепита. На соблюдение предписаний после каникул проверили все 30 вузов. Ситуация улучшилась, нарушений не выявили. Еще в феврале обследовали 642 организации для детей и подростков — здесь нарушения удалось найти в 57 объектах. Как правило, нарушения касаются санитарно-дезинфекционного режима.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подчеркнул, что рейды нужно продолжать проводить, особенно по вечерам: «Все ограничения будут сниматься поэтапно. Послабления невозможны без формирования коллективного иммунитета населения, массовой вакцинации против коронавируса. На сегодня привито 92,4 тыс. человек, из них 37 тыс. — старше 60 лет. Организовано 153 пункта вакцинации, треть из которых мобильные. Важно обеспечить равный доступ граждан к вакцинации».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства РТ сообщила, что в республике число случаев COVID-19 за месяц сократилось на треть — так, в феврале зарегистрировали 1 931 новый случай заражения коронавирусом — это на 30% меньше, чем за прошлый месяц.

Маргарита Головатенко