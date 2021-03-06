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Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся коронавирусом Орешкиным

13:50, 06.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся коронавирусом Орешкиным
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин лично не контактировал со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Прямых контактов у них не было», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Напомним, сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня сообщил, что Орешкин заразился коронавирусом и пожелал ему здоровья. Мишустин сообщил об этом на совещании по развитию Кемерово. Он отметил, что над утвержденной программой социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года много работали, в том числе и Максим Орешкин.

По последним данным, в России сутки выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших по стране возросло до 312 181 человека.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина
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