Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся коронавирусом Орешкиным

Президент России Владимир Путин лично не контактировал со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Нет. Прямых контактов у них не было», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Напомним, сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня сообщил, что Орешкин заразился коронавирусом и пожелал ему здоровья. Мишустин сообщил об этом на совещании по развитию Кемерово. Он отметил, что над утвержденной программой социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года много работали, в том числе и Максим Орешкин.

По последним данным, в России сутки выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших по стране возросло до 312 181 человека.

Маргарита Головатенко