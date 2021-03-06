Экипаж «Милонги» не смог передать татарской диаспоре Аделаиды флаг 100-летия ТАССР

Экипаж яхты «Милонга» не смог передать флаг 100-летия ТАССР татарской диаспоре Аделаиды. Об этом сообщил один из членов экипажа, 36-летний боцман Виль Сагитов в своем Instagram. В качестве причины он назвал обстановку в мире из-за коронавируса.



Он выразил благодарность проживающим в Австралии соотечественникам за оказанную помощь и ведение переговоров с местной пограничной службой, а еще сотрудникам российского посольства в Австралии — за «неоднократное содействие». Также Сагитов сообщил, что помощь экипажу в том числе оказывали местные пограниники. Еду и воду татарстанцам предоставили бесплатно.

«И вот мы, с улыбками до ушей, держим курс на Суэц», — подытожил он.

Напомним, яхту «Милонга» с тремя татарстанскими моряками на борту задержали в конце января в Вануату (островное государство в южной части Тихого океана). Яхта, совершавшая кругосветное путешествие в честь 100-летия ТАССР, зашла в территориальные воды Вануату, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Но татарстанские яхтсмены не предупредили власти о своем визите. Поэтому полиция Вануату встретила яхту, задержала ее экипаж и отправила в карантин (страна находится в режиме жесткой защиты от коронавируса — и это приносит плоды: за все время эпидемии здесь был выявлен только один носитель коронавируса, и тот на пограничном карантине). Посольство России в Австралии предоставило нашим землякам всю необходимую консульскую помощь.

В феврале жителей республики отпустили после двухнедельного карнтина. Им вернули все документы. Еще они «заправились топливом, продуктами, пресной водой».

Целью троих смельчаков стало кругосветное путешествие на парусной яхте вокруг мыса Доброй Надежды и мыса Горн. Кругосветка приурочена к 100-летию ТАССР: логотип события нанесен на парус, а над яхтой реет флаг Татарстана.

Маргарита Головатенко