В Татарстане число случаев COVID-19 за месяц сократилось на треть

В Татарстане в феврале зарегистрировали 1 931 новый случай заражения коронавирусом — это на 30% меньше, чем за прошлый месяц. В среднем в первую неделю марта регистрируется чуть более 50 случаев в день. Об этом в субботу сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства РТ.



Несмотря на снижение заболеваемости в феврале, в республике на 26% увеличилась доля внебольничных пневмоний. Среди заболевших лиц старше 60 лет — 43%. Доля внутрисемейных заражений до сих пор является самой распространенной и достигает 70%.

В девяти районах Татарстана заболеваемость пожилых людей была выше среднереспубликанского уровня — среди них на совещании отметили Верхнеуслонский, Буинский, Алексеевский, Нурлатский и Пестречинский районы. В этих регионах особенно важной считают задачу максимально привить граждан старше 60 лет. В настоящий момент среди них привито 40%.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале в Татарстане с октября 2020 года реабилитацию на базе 54 лечебно-профилактических учреждений прошли 5 424 пациента после пневмонии, вызванной COVID-19.

Маргарита Головатенко