Главный инфекционист США: «Данные по «Спутнику V» довольно хорошие»

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о своем отношении к первой российской вакцине от коронавируса. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие», — заявил он.

Фаучи рассказал, что он не следил за эффективностью китайских вакцин от COVID-19 и не может их оценить, так как у него недостаточно информации, пишет RT.

Инфекционист добавил, что тесты, проведенные в США с вакцинами от коронавируса компаний Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95%. Поэтому он не беспокоится о возможных побочных эффектах этих препаратов.

Напомним, в феврале международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний «Спутника V». Эффективность вакцины оценили в 91,6%.

Фото: Максим Платонов (архив)

После этого в американской газете The Washington Post вышел материал, автор которого заявил, что российская вакцина от коронавируса может стать «мировой историей успеха».

Также после публикации в журнале Lancet Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что приветствует публикацию, которая говорит об эффективности вакцины «Спутник V».



Татьяна Демина