Росстат: в январе 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 311 татарстанцев

В январе 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 311 татарстанцев. У 80 их них вирус был идентифицирован, у остальных он не был выявлен, но предполагается как основная причина смерти.

У 19 умерших в январе текущего года жителей Татарстана коронавируса был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших их смерть. Такие данные приводит Росстат.

Еще у 62 умерших в январе татарстанцев COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление летального исхода.

Всего по данным Росстата в январе 2021 года коронавируса стал основной причиной смерти 21 511 россиян, в том числе 3 048 жителей Приволжского федерального округа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По официальным данным с начала пандемии в Татарстане от коронавируса умерли 355 человек.

Напомним, по данным Росстата в январе 2021 года в Татарстане умерли 4 860 человек. Для сравнения, за первый месяц прошлого года в республике зафиксировали 4 048 смертей. Таким образом, в январе смертность в Татарстане в годовом выражении выросла на 20,1%.

Татьяна Демина