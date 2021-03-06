В Татарстане еще пять человек умерли от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли трое мужчин 1940,1941, 1958 года рождения и две женщины 1944 и 1955 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего с начала пандемии в Татарстане от COVID-19 умерли 360 человек.

Отметим, что под данным Росстата, в январе 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 311 татарстанцев. У 80 их них вирус был идентифицирован, у остальных он не был выявлен, но предполагается как основная причина смерти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России по данным на утро 6 марта от коронавируса с начала пандемии умерли 88 726 человек.

Татьяна Демина