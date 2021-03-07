Российские врачи спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в середине весны

В России в середине весны может вырасти заболеваемость коронавирусом. Снижение ожидается в конце мая, сообщает «РИА Новости».



По словам главврача медцентра «Лидер медицины», врача-инфекциониста Евгения Тимакова, такой прогноз обусловлен тем, что иммунитет у переболевших инфекцией будет не настолько выражен, а люди, болевшие около года назад, могут заболеть повторно. К тому же, как подчеркивает специалист, весной обычно повышается сезонная заболеваемость, а влажный воздух в средней полосе России может способствовать передачу вируса.

«Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается», — сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, отметив, что статистика заболеваемости коронавирусом в стране может находиться в течение продолжительного времени на одном уровне, поскольку еще «есть люди, которые не встречались с вирусом».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане число случаев COVID-19 за месяц сократилось на треть - в феврале зарегистрировали 1 931 новый случай заражения коронавирусом — это на 30% меньше, чем за прошлый месяц.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рост заболеваемости коронавирусом в европейских странах, в том числе на Балканском полуострове.

Маргарита Головатенко