В Казани состоялся благотворительный концерт для медработников, борющихся с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани состоялся благотворительный концерт «Мы говорим врачам: «Спасибо!» для медработников. Он прошел на сцене Государственного большого концертного зала им. Салиха Сайдашева.

Перед медработниками выступил государственный симфонический оркестр Татарстана. В его исполнении прозвучали произведения французского композитора Камиля Сен-Санса.

Концерт был организован по инициативе народного артиста России и Татарстана, художественного руководителя и главного дирижера государственного симфонического оркестра РТ Александра Сладковского, пишет ТАСС. Он рассказал, что врачи являются для него эталоном мужества.

В августе прошлого года в столице Татарстана симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт во дворе нового корпуса РКИБ для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей. По словам казанских медиков, для них жизненно необходима такая поддержка. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина