В Татарстане снизились темпы вакцинации от коронавируса

В Татарстане снизились темпы вакцинации — сейчас показатель в республике находится на уровне 2,23%. Об этом сказано в исследовании, проведенном РБК.



В исследовании отмечается, что позиция Татарстана в рейтинге городов находилась ближе к середине таблицы, теперь — опустилась ниже. Процент привитого населения менее 3% далеко не самый худший.

Так, среди отстающих регионов по темпам вакцинации — Дагестан (первой дозой привито 0,46% населения), Северная Осетия (1,79%), Чечня (1,69%), Карачаево-Черкесия (1,59%), Кабардино-Балкария (1,18%), а еще Ингушетия (2,18%).

Лидерами стали Магаданская область (9,03%), Сахалинская область (6,02%), Чукотский АО (5,97%), Москва (5,52%), Белгородская область (5,37%) и Якутия (5,25%).

Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщал, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины.

В Татарстане в феврале зарегистрировали 1 931 новый случай заражения коронавирусом — это на 30% меньше, чем за прошлый месяц. В среднем в первую неделю марта регистрируется чуть более 50 случаев в день.

Маргарита Головатенко