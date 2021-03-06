Президент Венесуэлы вакцинировался от коронавируса «Спутником V»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Вместе с ним вакцинацию прошла и его супруга Силия Флорес. «Мы получили первую дозу российской вакцины «Спутник V»", — написал Мадуро вTwitter.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

Он также поделился с подписчиками видео с вакцинации. «Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался», — сообщил Мадуро.

Напомним, «Спутник V» в Венесуэле зарегистрировали в январе. Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. У добровольцев клинических испытаний российской вакцины от коронавируса медики Венесуэлы не выявили серьезных осложнений.



Татьяна Демина