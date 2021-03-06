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Президент Венесуэлы вакцинировался от коронавируса «Спутником V»

19:34, 06.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Президент Венесуэлы вакцинировался от коронавируса «Спутником V»
Фото: скриншот

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Вместе с ним вакцинацию прошла и его супруга Силия Флорес. «Мы получили первую дозу российской вакцины «Спутник V»", — написал Мадуро вTwitter.

Он также поделился с подписчиками видео с вакцинации. «Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался», — сообщил Мадуро.

Напомним, «Спутник V» в Венесуэле зарегистрировали в январе. Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. У добровольцев клинических испытаний российской вакцины от коронавируса медики Венесуэлы не выявили серьезных осложнений.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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