В Куюках пожарная машина не смогла проехать на вызов из-за узкой дороги

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В Куюках пожарная машина не смогла проехать на вызов. Информация об этом появилась в одном из казанских сообществ в Instagram.

Как сообщают очевидцы, машина просто «не влезла в узкую дорогу», и прийти на помощь пришлось уже пожарным:

«Сегодня в Куюках где-то пожар был. Увы Пожарная машина не влезла в узкую дорогу проезжей части, пришлось вытаскивать», — пишет автор поста.

Проблема отсутствия дорог в Куюках давно беспокоит жителей. Еще три года назад на совещании глав районов Казанской агломерации глава Пестречинского района Ильхам Кашапов прогнозировал, что от силы через пару лет в Куюках случится дорожный коллапс. «Реальное время» публиковало подробный материал о пропажах школ и дестадов из генплана

До сих поржителей ЖК в Куюках связывает с цивилизацией лишь грунтовка. Чтобы доехать до Пестрецов или Казани, жители вынуждены ехать несколько километров через поле.

Стоит отметить, что работы по реконструкции трассы М-7 Богородское — Куюки планируют осуществить в этом году — недавно в Пестречинском районе по этому поводу состоялась встреча жителей, на ней был и Ильхам Кашапов. На встрече было решено создать рабочую группу по строительству и реконструкции дороги Куюки — Богородское. В нее войдут жители деревни Куюки, села Богородское и представители администрации.

Маргарита Головатенко