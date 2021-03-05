Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять пожилым людям

Вакцину Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона» разрешили применять людям старше 60 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.



По данным Роспотребнадзора, «ЭпиВакКорона», вакцина прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность для применения на пожилых людях, то есть для лиц старше 60 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, «ЭпиВакКорона» должна поступить в Татарстан в марте. Об этом сообщала накануне вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщал, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины.

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний еще одной вакцины «Спутник Лайт», являющейся облегченной версией вакцины «Спутник V». Данные направили на экспертную оценку, уже есть разрешение на проведение третьей фазы испытаний, его выдали в феврале.



Маргарита Головатенко