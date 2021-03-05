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В Татарстане темпы вакцинации от коронавируса будут зависеть от поступления вакцины

11:28, 05.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане темпы вакцинации от коронавируса будут зависеть от поступления вакцины
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины:

«Мы в целом идем в графике от поступающего препарата. Сказать о том, что у нас на складах десятки тысяч доз, мы не можем, безусловно. Наши темпы вакцинации соответствуют темпам предоставляемой вакцины».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Жаворонков сообщил, что в казанском торговом центре «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса. По его словам, пункт откроется в самые ближайшие дни.

На 5 марта в Татарстане зарегистрировано 18 235 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Татарстане выявлен 51 случай заболевания.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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