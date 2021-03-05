В России завершили вторую фазу исследований вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Данные направили на экспертную оценку, уточнил он. Уже есть разрешение на проведение третьей фазы испытаний, его выдали в феврале. Исследование проведут на двух группах с использованием плацебо. Ожидается, что оно завершится 28 января 2022 года, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт» стартовала в Москве 27 февраля.

«Спутник Лайт» — облегченный вариант «Спутника V». Для вакцинации достаточно одной дозы препарата. Иммунитет будет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации. Ожидается, что этот препарат будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации наблюдается достаточный уровень антител.



Татьяна Леухина