В России за сутки выявили 11 385 заболевших коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 11 385 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших инфекцией по стране — 4 290 135 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 123 человека, всего — 3 869 857 человек. За сутки в России зафиксировали 475 летальных случаев, за весь период от коронавируса скончались 87 823 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в России официально зарегистрировали 10 535 случаев заражения.

Маргарита Головатенко