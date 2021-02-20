В набережночелнинской больнице №5 рассказали о работе в статусе «ковидного» госпиталя

В Набережных Челнах больница №5 продолжает работу в плановом режиме. За время работы медучреждения в статусе госпиталя для пациентов с коронавирусом в нем прошли лечение 5 654 человека.

Как сообщил главврач набережночелнинской больницы №5 Зуфер Насртдинов, медицинский персонал, работающий в «красной» зоне, трудился с огромной перегрузкой.

За время работы горбольницы №5 в статусе «ковидного» госпиталя умерли четыре ее сотрудника, пишут «Челнинские известия».

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись медики, Насртдинов считает, что его медучреждение успешно выдержало испытание пандемией коронавируса.



Набережночелнинская больница №5 работала в качестве «ковидного» госпиталя дважды: с июня по август прошлого года, а затем в октябре она вновь стала медучреждением для пациентов с коронавирусом.



Напомним, о том, что в Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус госпиталя для больных коронавирусом, стало известно в конце января.



Татьяна Демина