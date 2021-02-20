В набережночелнинской больнице №5 рассказали о работе в статусе «ковидного» госпиталя
В Набережных Челнах больница №5 продолжает работу в плановом режиме. За время работы медучреждения в статусе госпиталя для пациентов с коронавирусом в нем прошли лечение 5 654 человека.
Как сообщил главврач набережночелнинской больницы №5 Зуфер Насртдинов, медицинский персонал, работающий в «красной» зоне, трудился с огромной перегрузкой.
За время работы горбольницы №5 в статусе «ковидного» госпиталя умерли четыре ее сотрудника, пишут «Челнинские известия».
Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись медики, Насртдинов считает, что его медучреждение успешно выдержало испытание пандемией коронавируса.
Набережночелнинская больница №5 работала в качестве «ковидного» госпиталя дважды: с июня по август прошлого года, а затем в октябре она вновь стала медучреждением для пациентов с коронавирусом.
Напомним, о том, что в Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус госпиталя для больных коронавирусом, стало известно в конце января.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым