Новости общества

22:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В набережночелнинской больнице №5 рассказали о работе в статусе «ковидного» госпиталя

21:34, 20.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В набережночелнинской больнице №5 рассказали о работе в статусе «ковидного» госпиталя

В Набережных Челнах больница №5 продолжает работу в плановом режиме. За время работы медучреждения в статусе госпиталя для пациентов с коронавирусом в нем прошли лечение 5 654 человека.

Как сообщил главврач набережночелнинской больницы №5 Зуфер Насртдинов, медицинский персонал, работающий в «красной» зоне, трудился с огромной перегрузкой.

За время работы горбольницы №5 в статусе «ковидного» госпиталя умерли четыре ее сотрудника, пишут «Челнинские известия».

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись медики, Насртдинов считает, что его медучреждение успешно выдержало испытание пандемией коронавируса.

Набережночелнинская больница №5 работала в качестве «ковидного» госпиталя дважды: с июня по август прошлого года, а затем в октябре она вновь стала медучреждением для пациентов с коронавирусом.

Напомним, о том, что в Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус госпиталя для больных коронавирусом, стало известно в конце января.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также