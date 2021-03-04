«Зенит-Казань» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв польскую «Скру»

«Зенит-Казань» обыграл польскую «Скру» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Казанские волейболисты проиграли первый сет, после чего довольно легко взяли две партии подряд. Этого хватило бы команде Владимира Алекно для прохода дальше по турниру, но в итоге «Зенит» сумел довести дело до победы на тай-брейке.

Фото: vk.com/volleyzenit

В полуфинале Лиги чемпионов казанцы встретятся с еще одной польской командой — «Заксой» из города Кендзежин-Козле.

Напомним, ранее в первом матче «Зенит-Казань» победил «Скру» в четырех партиях.

1/4 финала Лиги чемпионов. Казань.

«Зенит-Казань» (Россия) — «Скра» (Польша) — 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12).

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